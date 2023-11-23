قصف مدفعى وجوى على بوابات المستشفى الإندونيسى ومولدات الكهرباء بقطاع غزة

كتب محمد جمال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بتعرض محيط وبوابات المستشفى الإندونيسى ومولدات الكهرباء فيه، لقصف طيران ومدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلى، بسحب سكاى نيوز.

وقصف الطيران الإسرائيلى وفق الوكالة المولد الرئيسى للكهرباء فى المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائى بشكل كامل عن جميع أقسامه.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية.

وقالت مصادر طبية تابعة للفصائل الفلسطينية: "تعرض أجزاء فى المستشفى الإندونيسى لقصف، وهناك خوف على حياة المرضى والأطباء".

ونشر رواد مواقع التواصل وصفحات إخبارية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاحتراق مولد الكهرباء الرئيسى فى المستشفى الإندونيسي.

ويأتى هذا القصف قبل ساعات من دخول اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.