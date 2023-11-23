فوز الحزب اليمينى المتطرف بالانتخابات التشريعية فى هولندا

كتبت: هناء أبو العز

فاز الحزب اليميني المتطرف، بزعامة خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية ب هولندا ، وذلك وفقا لفرز شبه كامل للأصوات.

وذكرت شبكة "يورونيوز"الأوروبية اليوم الخميس، أنه بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، حصل حزب فيلدرز على 37 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا ، أى أكثر بمقعدين مما توقعه استطلاع الرأى عقب انتهاء التصويت مساء أمس، وأكثر من ضعف المقاعد الـ17 التي فاز بها في الانتخابات الأخيرة .

وترسل تلك النتيجة موجات صادمة عبر أوروبا،حيث تتزايد أيديولوجية اليمين المتطرف، وتضع فيلدرز في الصف لقيادة المحادثات لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم وربما يصبح أول رئيس وزراء يميني متطرف لهولندا.

ومن المقرر أن تعقد الأحزاب السياسية اجتماعات منفصلة اليوم لمناقشة النتيجة قبل بدء عملية تشكيل ائتلاف حاكم جديد غدًا الجمعة.