فحص 8 آلاف من المقبلين على الزواج خلال شهر أكتوبر بالمنيا

أجرت مديرية الصحة بالمنيا، الفحص الطبي لـ 8 آلاف و336 من المقبلين على الزواج، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات.
يذكر أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة"، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية "فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشرى"، بالإضافة إلى إجراء تحاليل "فصيلة الدم، Rh ، هيموجلوبين".
وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.
المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة.
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