صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية النويرات بأبو قرقاص فى المنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية النويرات بمركز أبوقرقاص والتى بدأت أمس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

ومن ناحية أخرى أعلنت إدارة السن المدرسى أنها قامت بتقديم 105 الف و233 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لعدد 41 الف و770 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر أكتوبر واجراء فحص طبى شامل لعدد 214 الف و560 طالب بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفى.