ضبط عصابات تسرق أموال وساعات وهواتف محمولة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وأحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة من داخل شقة أحد الأشخاص وتم إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات .

ونجحت الجهود في ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، لقيامها بسرقة مبلغا ماليا من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه .