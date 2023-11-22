محافظ المنيا: ضبط 75 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدى لحالات الغش التجاري واحتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.



وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وغيرها من الجهات المعنية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.