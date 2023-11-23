سيناتور أمريكية: استراتيجية إسرائيل العسكرية سببت كارثة إنسانية بغزة

كتبت ريم عبد الحميد

جددت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن دعوتها للحكومة الإسرائيلية لوقف قصفها لقطاع غزة، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إطلاق سراح الأسرى الباقين.

وقال وارن، فى بيان تعليقا على اتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، إن استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو العسكرية، أسفرت عن كارثة إنسانية ووفاة الآلاف من المدنيين فى غزة، وعرض للخطر استقرار المنطقة على المدى الطويل.

وأشادت وارن أيضا بالرئيس الأمريكي جو بايدن لدوره فى التوسط لإتمام الاتفاق، الذى من المتوقع أن يشمل وقف أعمال القتال لأربعة أيام على الأقل وتبادل الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

وكان نواب الكونجرس الأمريكى من الديمقراطيين والجمهوريين قد أعربوا عن ارتياحهم للتوصل إلى اتفاق الهدنة الذى يتم بموجبه إطلاق سراح بعض الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء من السجون الإسرائيلية، ووقف لأعمال القتال لمدة 4 أيام.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن النواب أعربوا على منصة إكس، تويتر سابقا، عن الارتياح. فقال زعيم الأغلبية بالشيوخ الديمقراطى تشارلز شومر إنه شعر بالسرور والارتياح بهذا الاتفاق الذى يمثل تقدما حقيقيا. وأضاف أنهم سيواصلون "مشاركة الألم مع الرهائن الذين لا يزالوا محتجزين فى غزة وألم عائلاتهم" على حد قوله.

بينما قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إنها ممتنة لهذا الاتفاق، مجددة دعوتها إلى وقف دائم لإطلاق النار وعودة كافة الأسرى.

وقالت النائبة ماريانيت ميلر ميكس أنهم تشعر بالتشجع، وأضافت أن هذا هو التطور الأكثر أهمية فى الحرب بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئول رفيع المستوى بإدارة بايدن قوله إن ثلاثة أمريكيات، امرأتين وفتاة، من المتوقع أن يكن بين الموجة الاولى من الأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم من قبل الفصائل الفلسطينية.