سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة مواطنينا الراغبين فى دخول غزة طوعيا من غد

كتب أحمد جمعة

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين فى شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة؛ بأن السلطات المصرية قد أبلغت السفارة بامكانية عودتهم إلى قطاع غزة غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر .

وأكدت السلطات المصرية على أنه سيتم السماح بعودة باقي المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية طوعيا من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا .

تقدم السفير دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير للأشقاء في السلطات المصرية على جهودهم المبذولة و المستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني و دعم قضيته العادلة .