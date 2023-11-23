اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة مواطنينا الراغبين فى دخول غزة طوعيا من غد

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:57 ص
سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة مواطنينا الراغبين فى دخول غزة طوعيا من غد معبر رفح - ارشيفية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين فى شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة؛ بأن السلطات المصرية قد أبلغت السفارة بامكانية عودتهم إلى قطاع غزة غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر .
 
وأكدت السلطات المصرية على أنه سيتم السماح بعودة باقي المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية طوعيا من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا .
 
  تقدم السفير دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير للأشقاء في السلطات المصرية على جهودهم المبذولة و المستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني و دعم قضيته العادلة .
 
 
 






اخبار فلسطين

اخبار غزه

السلطانه المصريه

قطاع غزه

اليوم السابع بلس

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة