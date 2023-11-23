اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 08:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب نيبال

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:35 ص
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب نيبال مقياس ريختر - أرشيفية
أ ش أ

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تعرضت نيبال لزلزال، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بلغت شدته 4.5 درجة بمقياس ريختر. 

وذكر المركز النيبالي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من صباح اليوم بالتوقيت المحلي .. مشيرا إلى أنه تم رصد مركز الزلزال في بلدة "تشيتلانج" بمنطقة "ماكوانبور" التي تقع جنوب غرب العاصمة "كاتمندو". 

ولم ترد تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن نيبال مازالت تحاول التعافي من آثار الزلزال القوي الذي تعرضت له يوم الثالث من شهر نوفمبر الجاري، الذي بلغت شدته 6.4 درجة بمقياس ريختر وهز عدة مناطق في شمال الهند بالإضافة إلى العاصمة الهندية "نيودلهي" وأسفر عن مصرع 157 شخصا وإصابة العشرات من الأشخاص وحدوث أضرار جسيمة بالكثير من الممتلكات في نيبال. 

 







نيبال

زلزال

تشيتلانج

ماكوانبور




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