رفع إشغالات خلال حملة فى شوارع منية النصر بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت رئاسة مجلس ومدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية ، حملة في شوارع المدينة لرفع الإشغالات والمرور علي الكافيهات والمطاعم، وإزالة التعديات علي الأرصفة، والتى من شأنها إعاقة الحركة المرورية، وتصعيب الأمر للمارة ، وتشويه المظهر العام، وتسبب العديد من المشكلات، تلك المشكلات التى يحاول الجميع برئاسة المركز تغييرها والتغلب عليها.

توجهت اليوم الحملة إلي شوارع المدينة "شارع المستشفى العام ، شارع المحكمة، شارع السنترال، كوبرى البحر" لإعادة الإنضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية، وذلك تحت اشراف الدسوقي حماد، نائب رئيس مركز منية النصر، محمد عبدالمجيد، مدير إدارة الاشغالات والمواقف، والفريق المعاون لهم.

وأكد رئيس مركز منية النصر، على ضرورة الحفاظ على المظهر اللائق بشوارع المدينة، وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم هو الهدف المرجو الذى نسعى له جميعا.

يأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبناءا على تعليمات محمد عبد الباقى، رئيس مركز ومدينة منية النصر، بضرورة رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين.