رئيس الوزراء الكندى يشدد على ضرورة حماية المدنيين فى غزة ويدين التمييز ضد العرب

كتبت: هناء أبو العز

شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، اليوم الخميس، على ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واصفا الوضع الإنساني في غزة ب"المتردى".

وأدان ترودو ، خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند حسب ما نشره الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الكندي اليوم ، الارتفاع المقلق في معدلات كراهية الإسلام والتمييز ضد العرب.

وشدد على أن الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم هي الأكثر تضررا من الآثار العالمية للحرب..مؤكدا أهمية الالتزام بسيادة القانون فيما شجع الدول الأعضاء على إدانة التصرفات غير المسؤولة لروسيا بسبب تدخلها العسكرى في أوكرانيا.

وسلط رئيس الوزراء الكندي الضوء على أهمية القيادة والعمل المنسقين لمجموعة العشرين لدعم سيادة القانون والقانون الدولي وتعزيز الأنظمة الديمقراطية وتعزيز الأولويات العالمية ، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية والمساواة بين الجنسين والتكنولوجيا الرقمية.

وفي إطار بناء مستقبل قوي وصحي للناس في جميع أنحاء العالم .. أشار ترودو إلى أهمية دعم وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحسين قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لمواجهة الأزمات المتداخلة.

وشدد على أهمية تسريع وتيرة التقدم في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الدور الذي يلعبه النهوض بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة في خلق النمو الاقتصادى .. مؤكدا على أهمية العمل الجماعي لمجموعة العشرين لمعالجة أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أهمية الشمول الرقمي لضمان قدرة الجميع على الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها والاستفادة منها، وأن التقدم التكنولوجي يجب أن يمكّن المواطنين من النجاح في الاقتصاد العالمي .. مشددا على أهمية ضمان أن تكون المساحات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة ومسؤولة.