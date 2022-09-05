رئيس الوزراء الكندي: حوادث الطعن في مقاطعة ساسكاتشوان مروعة ومفجعة

كتب عبد الوهاب الجندى

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حوادث الطعن في مقاطعة ساسكاتشوان المعزولة، قائلا: " إن الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة، أفكر في أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا.

وأضاف في تغريدة على تويتر:"نحن نراقب الوضع عن كثب ونحث الجميع على متابعة التحديثات من السلطات المحلية، شكراً لجميع المستجيبين الشجعان على جهودهم على الأرض."

وأعلنت الشرطة الكندية، مقتل 10 وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، في عمليات طعن بمقاطعة ساسكاتشوان المعزولة إلى الغرب من كندا.

وقالت الشرطة الكندية في مؤتمر صحفي، إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبحث شرطة في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة، هما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون.

وقالت الشرطة إن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.

ووجهت الشرطة إرشادات لسكان المناطق التي شهدت حوادث الطعن، جاء بها: "لا تقتربوا من الأشخاص المشبوهين. لا تستضيفوا المتجولين. أبلغوا عن الأشخاص المشبوهين أو حالات الطوارئ أو المعلومات إلى 911".