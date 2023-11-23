ديفيد كاميرون من إسرائيل: يجب حل الأزمة الإنسانية المتنامية فى غزة

كتبت : نهال أبو السعود

وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل بعد إعلان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس وسط عدم يقين بشأن موعد وقف القتال،

ومن المتوقع أيضًا أن يمهد هدوء القتال الطريق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتخفيف معاناة المواطنين الذين تعرضوا للقصف والحصار من قبل إسرائيل عندما تهاجم حماس ردًا على الفظائع التي ارتكبت في 7 أكتوبر.

وفقا لصحيفة الإندبندنت، زار وزير الخارجية البريطاني كيبوتس بئيرى، وقال من هناك: أردت أن آتى إلى هنا لأرى ذلك بنفسي؛ لقد سمعت ورأيت أشياء لن أنساها أبدًا اليوم هو أيضًا يوم نأمل فيه أن نرى تقدمًا في الهدنة الإنسانية"

وتابع: "هذه فرصة حاسمة لإخراج الرهائن وتقديم المساعدة إلى غزة، لمساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متنامية."

وتأتي زيارة كاميرون بعد يوم من لقائه نظراء من الدول العربية والإسلامية – بما في ذلك السلطة الفلسطينية – في لانكستر هاوس في لندن لمناقشة أزمة الشرق الأوسط.

وقال كاميرون إن المجموعة ناقشت كيفية استغلال التوقف المقرر للقتال بين إسرائيل وحماس للنظر في "كيف يمكننا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل ولكن أيضًا السلام والاستقرار للشعب الفلسطيني" ولكن حتى يتم تنفيذ الهدنة، قالت إسرائيل إنها ستواصل استهداف حماس في غزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، إن كاميرون يجب أن يدعم وقف إطلاق النار الكامل.

وقال: "مع استمرار تزايد عدد القتلى المدنيين المروع بسبب الهجمات الإسرائيلية في غزة وعدم وجود وقف دائم لإطلاق النار في الأفق، من المهم أن يستخدم ديفيد كاميرون هذه الرحلة للإشارة إلى تغيير مطلوب بشكل عاجل في اتجاه حكومة المملكة المتحدة لدعم الإنسانية والمجتمع الدولي."

وتابع: "يجب على اللورد كاميرون إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأن المملكة المتحدة ستدعم الآن وقف إطلاق النار الكامل عن طريق التفاوض من جميع الأطراف من أجل تجنب المزيد من معاناة المدنيين للفلسطينيين والإسرائيليين"