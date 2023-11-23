خدمات طبية لـ1651 شخصا بـ 15 قافلة لجمعية الأورمان ضمن التحالف الوطنى بكفر الشيخ

شهدت قرى مركزي كفر الشيخ وبلطيم، تنظيم 15 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1651 شخص من أبناء محافظة كفر الشيخ، وتم إجراء الكشف على 137 مريض في القافلة ال15 اليوم ، ليصبح الإجمالي 1651 حالة.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن القرى المستهدفة من القوافل، قرية كفر المنشي، وقرية حليس، وقرية أريمون، وقرية الوقف، وقرية اسحاقة، وقريه الشرقي، وقريه الاخماس، بمركز كفر الشيخ، وقريه الشهابية، وقرية الغطاسية، وقرية العمير،وقرية الزعيم، مركز بلطيم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1651 شخصا من مركزي كفرالشيخ، وبلطيم، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.