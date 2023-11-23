جهاز حماية المستهلك: تكثيف حملات الرقابة للتصدى لارتفاع الأسعار.. فيديو

كتب مدحت وهبة وفاطمة محفوظ

أكد اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات حيث تتواجد الحملات الرقابية في الشوارع لمتابعة المحلات التجارية التي تطرح السلع الغذائية للمواطنين

ووجه رسالة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز في تصريحات اليوم، بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذى يرغب في الحصول على السلعة او أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقا للإجراءات المتبعة.

وأوضح شريف الرشيدي أن الحملات الرقابية ستركز على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة وجود الفواتير، إضافة الى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته .

يأتي ذلك في الوقت الذى بدأ فيه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ،إعداد خطة لتفعيل الدور الرقابي وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة الحالية للتصدي لمخالفات ارتفاع الأسعار حيث عقد اجتماعا مع قيادات الجهاز وأكد على ضرورة التواجد في الشوارع بصفة مستمرة والتعامل مع شكاوى المواطنين بأهمية كبيرة .