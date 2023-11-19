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إعلام بنى سويف تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثانى حول الإعلام الرقمى 20 نوفمبر

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:25 ص
إعلام بنى سويف تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثانى حول الإعلام الرقمى 20 نوفمبر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
كتب ـ محمد صبحى

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تعقد كلية الإعلام جامعة بني سويف المؤتمر العلمي الدولي الثاني، والذي يأتي تحت عنوان "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقان 20 و21  نوفمبر بأحد الفنادق الكبرى بالمعادى، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإعلام.
 
وتناقش محاور المؤتمر العديد من الموضوعات منها الإعلام الرقمي والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوي؛ والممارسات التسويقية والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة؛ كذلك الإعلام الرقمي وقضايا التنمية المستدامة؛ أيضا السرد القصصي الرقمي؛ وأخيرا  ملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة.
 






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