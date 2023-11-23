جامعة العريش تعقد سلسلة من الندوات التوعوية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

العريش ـ محمد حسين

تواصل جامعة العريش بشمال سيناء حملاتها التوعوية لطلابها وكوادرها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن الجامعة أطلقت سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وعن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أكد رئيس الجامعة على ضرورة ممارسة الشباب لحقهم الانتخابى فى الاستحقاق الرئاسى المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصرى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشاركة الإيجابية تُعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة.

وقال انه تم توجيه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كليات الجامعة لعقد سلسلة من الندوات التى بدأت 19 وتتواصل حتى يوم 29 من الشهر الجارى، ويحاضر فيها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت شعار.

وفى سياق متصل أكد رئيس جامعة العريش أن تطوير منظومة التعليم الجامعى بمصر حظى باهتمام القيادة السياسية ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة، واستكمال التخصصات المطلوبة التى تواكب احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى، لافتًا إلى أن جامعة العريش تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة مثل كلية الحاسبات والمعلومات لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التى تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بحجم المشروعات الإنشائية التى يتم تنفيذها على أرض جامعة العريش.

وقال انه يتم استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكدًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة.