طلاب جامعة العريش يشاركون فى تجهيز 150 ألف طرد مساعدات لغزة

العريش ـ محمد حسين

شارك طلاب جامعة العريش بشمال سيناء، فى تعبئة وتجهيز 150 ألف طرد مساعدات موجهة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن جامعة العريش ممثلة بطلابها شاركت فى فعاليات تعبئة وتجهيز 150 ألف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطنى لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأشار إلى أن هذا يأتى فى ضوء الدور المجتمعى لجامعة العريش وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، لافتا إلى أنه شارك فى تمثيل الجامعة بهذه الجهود طلاب كلية التربية الرياضية وبمشاركة وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويواصل المئات من المتطوعين بشمال سيناء، جهودهم لخدمة الأشقاء الفلسطينيين من المصابين القادمين للعلاج فى المستشفيات ومن يرافقهم والعالقين الذين تعذر سفرهم بسبب الأحداث الجارية.

ونشر متطوعون مبادرة مطبخ الخير بكل مكان بالقرب من المستشفيات، لتوفير الطعام مجانا للأشقاء الفلسطينيين من المصابين ومرافقيهم بكافة مناطق شمال سيناء، ويقوم بها المتطوعين فى كل مدينة يوجد بمستشفياتها المصابين وهى " مستشفى الشيخ زويد المركزى ومستشفى العريش المركزى"، وبدورها وفرت جمعيات ومؤسسات أهلية المؤن اللازمة للشباب للقيام بهذا الدور إضافة لتوفير احتياجات المصابين ومرافقيهم يوفر الوجبات للعالقين الذين تعذر سفرهم لغزة بسبب الأحداث ويقيمون فى مدينتى العريش والشيخ زويد، والأطقم الطبية والإسعاف بارتكازاتها فى معبر رفح ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش، وكذلك الفرق التطوعية وسائقى الشاحنات فى ملحمة حب وتضامن يشارك فيها الجميع.