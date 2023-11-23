اليوم السابع
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تنظيف النوافذ خلال اجتماع سياسي يثير الجدل فى اسكتلندا.. فيديو

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:13 م
تنظيف النوافذ خلال اجتماع سياسي يثير الجدل فى اسكتلندا.. فيديو كامبل سنكلير تنظف نوافذ منزلها خلال اجتماع سياسى
كتبت : نهال أبو السعود

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ظهرت عضوة بارزة في مجلس مقاطعة هايلاند الاسكتلندية، وهي تقوم بتنظيف نوافذ منزلها، خلال اجتماع عمل رسمي عن طريق الفيديو.

وكانت جلينيس كامبل سنكلير، تشارك عن بُعد في اجتماع افتراضي للجنة مدينة إينفيرنيس، عندما ظهرت وهي تقوم بعملية تنظيف لنوافذ منزلها، بعد أن تركت كاميرا الكمبيوتر في وضع التشغيل لكنها سرعان ما انتبهت إلى أنها نست الكاميرا تعمل، لتعود بسرعة لإيقاف تشغيلها.

وكان الاجتماع على وشك الانتهاء بعد ما يقرب من 3 ساعات، عندما شوهدت كامبل سنكلير وهي تحمل قطعة من القماش ثم دلو مملوء بالمياه، لتذهب لإحدى نوافذ المنزل لتقوم بتنظيفها.

وقالت لشبكة "بي بي سي اسكتلندا نيوز": "في معظم الأيام، لا أملك أجزاء من الثانية لنفسي"، وأضافت أنها تحاول العمل على التوفيق بين أدوارها في مجلس مقاطعة هايلاند، التي تشمل أيضًا كونها رئيسة لجنة الإسكان والممتلكات، وبين الحياة الأسرية ومسئولياتها.

في المقابل، قال متحدث باسم مجلس هايلاند لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "ليس من المناسب لنا التعليق على سلوك أعضاء المجلس".

وأثار الفيديو جدلا وردود أفعال مختلفة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال احد مستخدمي منصة "اكس" قائلا : "هذا يظهر حجم اهتمامتها.. صحيح؟"، وعلق آخر: "حسنا هذا يسمى بتعدد المهام"، مشيدا بقدرة النساء على القيام بذلك.







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