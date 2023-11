تنظيف النوافذ خلال اجتماع سياسي يثير الجدل فى اسكتلندا.. فيديو

ظهرت عضوة بارزة في مجلس مقاطعة هايلاند الاسكتلندية، وهي تقوم بتنظيف نوافذ منزلها، خلال اجتماع عمل رسمي عن طريق الفيديو.

وكانت جلينيس كامبل سنكلير، تشارك عن بُعد في اجتماع افتراضي للجنة مدينة إينفيرنيس، عندما ظهرت وهي تقوم بعملية تنظيف لنوافذ منزلها، بعد أن تركت كاميرا الكمبيوتر في وضع التشغيل لكنها سرعان ما انتبهت إلى أنها نست الكاميرا تعمل، لتعود بسرعة لإيقاف تشغيلها.

Highland councillor Glynis Campbell Sinclair was participating remotely in the City of Inverness Area Committee meeting on Monday when she failed to turn her computer camera off after making a point about school funding.



