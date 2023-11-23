تقديم الخدمات الطبية لـ 66743 مواطنًا ضمن 100 يوم صحة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

نظمت الفرق المتنقلة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبيه بقرية صنصفط التابعة لمركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، بإشراف الدكتورة الشيماء نجدى، للكشف على المواطنين، وذلك ضمن الجولات التى تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالاهتمام بالوصول بالخدمة إلى جميع المواطنين فى كافة أنحاء قرى ومدن المحافظ.

وقدمت الحملة المتنقلة فى مبادرة 100 يوم صحة بالقرية الخدمات لـ 300 مواطناً، من خلال العيادات المتنوعة، والتى تضم نخبة من الأطباء من أبناء المحافظة.

وجدير بالذكر أنه قد تم تقديم الخدمات لـ 66743 مواطن منذ بداية العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأوضحت مديرية الصحة، أن الفرق المتنقلة تضم فرق طبية متخصصة تقوم بتوقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين، من خلال عدد من العيادات المتنقلة، وتكثيف أعمال المبادرة الرئاسية وتواصل محافظة المنوفية، تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من خلال الجهود الكبيرة فى الوحدات الصحية والمستشفيات والقوفل العلاجية، حيث تم الكشف على أعداد كبيرة من المواطنين والإطمئنان على حالتهم الصحية منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية.