اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتهاء فعاليات حملة 100 يوم صحة بمحاكم دمياط الابتدائية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:00 ص
انتهاء فعاليات حملة 100 يوم صحة بمحاكم دمياط الابتدائية جانب من الحملة
دمياط معتز الشربيني

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قامت إدارة الإعلام و التربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بدمياط بقيادة الدكتورة مروة صالح بتنسيق حملات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بجميع المحاكم على مستوى المحافظة و ذلك تحت إشراف كلا من:  الدكتورة دينا ابو صير مسئول المبادرات بمديرية الصحة و الدكتورة اروى بدير منسق المبادرة على مستوى المحافظة ،
 
 صرح الدكتور سيد عبد الجواد وكيل الوزارة أن الحملة استمرت فى تقديم الخدمات الطبية على مدار اسبوع كامل و شملت كلا من مجمع محاكم شطا و محكمة كفر سعد و محكمة فارسكور و محكمة الزرقا و محكمة دمياط الجديدة و محكمة رأس البر 
 
كما أكدت الدكتورة رودينا الطحان مسئول الاعلام و التربية السكانية بمديرية الصحة أنه تم تقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية و التى تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط و السكر و السمنة و الاعتلال الكلوى و كذلك الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المراة و ذلك للسادة المستشارين و السادة العاملين بالمحاكم على مستوى المحافظة 
 
و تستمر حملة  100 يوم صحة فى تقديم خدماتها لجميع المواطنين و ذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
 
يأتي ذلك بناءا علي تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار بتقديم خدمات حملة 100 يوم صحة لجميع المواطنين و بناءا على توجيهات، الدكتور السيد عبد الجواد و كيل وزارة الصحة بانتشار الفرق المتنقلة للحملة للوصول الى المواطنين في كافة انحاء المحافظة و بالتعاون المثمر والفعال مع المستشار محمد قمر رئيس محاكم دمياط الابتدائية .
 
 






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