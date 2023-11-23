انتهاء فعاليات حملة 100 يوم صحة بمحاكم دمياط الابتدائية

دمياط معتز الشربيني

قامت إدارة الإعلام و التربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بدمياط بقيادة الدكتورة مروة صالح بتنسيق حملات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بجميع المحاكم على مستوى المحافظة و ذلك تحت إشراف كلا من: الدكتورة دينا ابو صير مسئول المبادرات بمديرية الصحة و الدكتورة اروى بدير منسق المبادرة على مستوى المحافظة ،

صرح الدكتور سيد عبد الجواد وكيل الوزارة أن الحملة استمرت فى تقديم الخدمات الطبية على مدار اسبوع كامل و شملت كلا من مجمع محاكم شطا و محكمة كفر سعد و محكمة فارسكور و محكمة الزرقا و محكمة دمياط الجديدة و محكمة رأس البر

كما أكدت الدكتورة رودينا الطحان مسئول الاعلام و التربية السكانية بمديرية الصحة أنه تم تقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية و التى تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط و السكر و السمنة و الاعتلال الكلوى و كذلك الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المراة و ذلك للسادة المستشارين و السادة العاملين بالمحاكم على مستوى المحافظة

و تستمر حملة 100 يوم صحة فى تقديم خدماتها لجميع المواطنين و ذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.