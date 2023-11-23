تعرف على عقوبة طمس اللوحات المعدنية طبقا لقانون المرور

يعاقب قانون المرور على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.
وأكدت الداخلية في بيان لها أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحملة رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه.
تم اتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.
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