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تعرف على عقوبة طمس اللوحات المعدنية طبقا لقانون المرور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:53 م
تعرف على عقوبة طمس اللوحات المعدنية طبقا لقانون المرور طمس اللوحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يعاقب قانون المرور على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.
 
وأكدت الداخلية في بيان لها أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحملة رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه.
 
تم اتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.






ادارة المرور

طمس اللوحات المعدنية

حملات مرورية

قانون المرور

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