تدريب خاص لأطفال التوحد واحتفالات بأعياد الطفولة بكفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريب خاص لأطفال التوحد في لعبة تنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب سيدى غازى، وكفر الشيخ بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية والفنية والهدايا والبالونات في جو من البهجة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، الذي يقام في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن لقاء تنس الطاولة كان بمركز شباب كفر الشيخ، تتضمن المبادرة عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.