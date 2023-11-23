تداول السكر فى بورصة السلع اليوم لتقليل حلقات البيع وتخفيض الأسعار

كتب مدحت وهبة

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للمساهمة فى تخفيض الأسعار.

على جانب آخر، تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث تطرح الوزارة المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما يتم حاليا زيادة معدلات ضخ السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد طالب التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول، خاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.