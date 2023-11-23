اليوم السابع
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تحرير 130 محضرا تموينيا متنوعا بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:06 م
تحرير 130 محضرا تموينيا متنوعا بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ الحملات التموينية بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت الحملات التموينية بمحافظة كفر الشيخ من تحرير 130 محضرا تموينيا متنوعاً بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الحملات التى شنتها مجالس المدن على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

تمكنت الحملات التموينية بمركز بلطيم من تحرير 8 محاضر متنوعة، لأصحاب المخابز، منهم " 2 عدم الإعلان عن الأسعار، و3 عدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر نظافة، وحررت حملة مجلس مدينة مطوبس 23 محضراً متنوعاً، منهم محضرين تجميع، ومحضر تصرف، و5 نقص وزن، و3 شهادة صحية، و7 محاضر نظافة، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة قلين من تحرير 37 محضراً متنوعا، كما تمكنت حملة مجلس المدينة من تحرير 14 محضراً تموينيا بفوه، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من تحرير 28 محضراً تموينياً متنوعاً، كما تمكنت حملة مجلس مدينة الرياض، من تحرير 20 محضراً متنوعاً.







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