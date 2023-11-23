بيرو تشيد بجهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية فى اتفاق هدنة غزة

فاطمة شوقى

أشادت حكومة بيرو اليوم ، الخميس، بدور الوساطة الذي اضطلعت به حكومات مصر وقطر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس والذي قاد إلى اتفاق الهدنة الذي يشمل إطلاق سراح 50 إسرائيليا محتجزين لدى حماس إضافة أسرى فلسطينيين كما يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية البيروفية - في بيان نقلته وكالة أنباء بيرو الرسمية "أندينا، : "إن الاتفاق المذكور يمثل أكبر جهد دبلوماسي يتم تسجيله بعد 47 يوما من القتال الذي أسفر عن سقوط الآلاف من المدنيين وتهجيرهم قسرا".

وأضاف البيان "أن بيرو ستواصل الدعوة إلى حل الدولتين ، فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، حتى تتمكنا من التعايش في سلام في داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".