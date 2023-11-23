بعد ما تخلص القهوة مترميش "التفل".. اعرف فوائده الصحية

كتبت فاطمة خليل

"تفل القهوة" هو ما يتبقى فى فنجانك بعد أن تشربها، ويُفضل بعض عشاق القهوة تناول ما يتبقى فى الفنجان، فهل من الصحى تناول "تفل القهوة"؟ هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

وبحسب موقع coffeeinformer فإن بقايا القهوة صالحة للأكل ولن تمرض من يتناولها، بل لها فوائد صحية، حيث إن استهلاك القهوة يزود جسمك بالكافيين ومضادات الأكسدة الصحية التى تحمى الجسم من الأمراض علاوة على احتواء التفل على الألياف الغذائية، وكل هذه المكونات جيدة وآمنة للاستهلاك.

وهناك مركبات فينولية غذائية فى تفل القهوة تحارب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما تساعد الفينولات الموجودة فى القهوة أيضًا على الوقاية من أمراض مثل السرطان والسكرى.

ماذا يحدث إذا أكلت بواقى القهوة المطحونة؟

ووفقا لمجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، تحتوي بقايا القهوة على مستويات أعلى من المركبات الفينولية الغذائية مقارنة بالقهوة العادية، ومن المعروف أن هذه المركبات العضوية تحارب الأشعة فوق البنفسجية الضارة ومسببات الأمراض، وتمنع تطور بعض الأمراض مثل السرطان والسكري، وتعزز قوة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع "eat your coffee" يُعد تفل القهوة إضافة رائعة إلى الطعام يمكنك أيضًا إضافتها إلى المخبوزات (مثل الكوكيز) لتعزيز نكهة الشيكولاتة أو إضفاء نكهة القهوة الغنية على حلوياتك.

طرق أخرى لإعادة استخدام تفل القهوة

- يمكن استخدام تفل القهوة كمقشر طبيعى للجلد والجسم لإزالة الجلد الميت.

- يمكن استخدام تفل القهوة على أصابعك لإزالة الروائح الكريهة من يديك بعد تقطيع البصل أو الثوم

- رش الأرض في المناطق التي ترغب في طرد الحشرات منها

- امزج القليل من القهوة المطحونة مع الزيت واستخدمه لإصلاح خدوش الأثاث الداكن