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بدء أعمال رفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. صور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:43 م
بدء أعمال رفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. صور بدء أعمال رفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة
كتبت مرام محمد - تصوير إبراهيم سعيد

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بدأت قبل قليل أعمال رفع وتركيب كوبري مشاة شارع أحمد عرابي، والذي سقط جزء منه صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل به، حيث تم الدفع بأوناش ومعدات لرفع الكوبرى.
 
وكانت كثافات مرورية كثيفة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبري بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
 
وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى أدت الى سقوطه حيث أنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.
 
 
 
المدعات الخاصة لرفع السيارة
المدعات الخاصة لرفع السيارة

جانب من الاعمال من محيط الكوبري
جانب من الاعمال من محيط الكوبري

كوبري مشاه
كوبري مشاه

محيط كوبري مشاه احمد عرابي
محيط كوبري مشاه احمد عرابي

معدات لرفع السيارة
معدات لرفع السيارة
 






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