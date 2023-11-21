رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة، حيث يشارك بالمعرض 20 طالبا وطالبة من الفرق الدراسية المختلفة بالكلية قدموا 40 عملا فنيا.

واستقبل رئيس الجامعة بكلية الزراعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي بداية الزيارة قام الدكتور ناصر مندور بتفقد القاعة الجديدة لشئون طلاب البرامج المميزة ، ثم توجه إلى بهو الكلية، حيث قام بقص شريط الافتتاح للمعرض.

وخلال تفقده للمعرض شاهد رئيس الجامعة الأعمال الفنية للطلاب والتي تنوعت بين الرسم بالفحم، والرصاص ، وألوان الزيت والنحت ، والرسم على الخشب بألوان الزيت بالإضافة إلى البورتريهات الفنية.

وصاحب المعرض عزف موسيقى على الأورج والعود للطالب هشام أشرف والطالب هشام طه بالفرقة الثالثة أعضاء كورال اوركسترا الحلم.

قام بتنظيم المعرض إدارة النشاط الفني بإشراف الدكتورة حفصه نور الدين منسق الأنشطة بالكلية، والدكتور محمد رشدي نائب منسق الأنشطة، و تهاني رشدي.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالأعمال الفنية المقدمة ، مؤكداً على أهمية تنمية المهارات الطلابية ودعم المتميز منها.

ومن جانبهم قدم الطلاب صورة لرئيس الجامعة تقديراً لدعمه الدائم للكلية.