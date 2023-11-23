اندبندنت تكشف أخطر دول فى 2023.. أفغانستان الأولى

كتبت نهال أبو السعود

كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية عن أخطر دول العالم وأكثرها سلماً لعام 2023، حيث يصنف الإصدار السابع عشر من مؤشر السلام العالمي السنوى (GPI)، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، 163 دولة ومنطقة مستقلة تضم 99.7% من سكان العالم.

ويكشف بحث عام 2023 أن متوسط مستوى السلام العالمي قد تدهور بنسبة 0.42% وهذا هو التدهور الثالث عشر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مع تحسن 84 دولة وتدهور السلام فى79 دولة فى عام 2022.

تم تصنيف أفغانستان على أنها الدولة الأقل سلمية فى العالم للعام الثامن على التوالي، تليها اليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على السلام العالمي، حيث شهدت أوكرانيا وروسيا أكبر وخامس أكبر تدهور في السلام على التوالي، وعلى الرغم من ذلك، فإن أوروبا هي المنطقة الأكثر سلمية في العالم وهي موطن لسبعة من الدول العشر الأكثر سلمية وكانت هايتي ومالي وإسرائيل هي الدول الأخرى التي شهدت أكبر التدهور.

وتظل أيسلندا الدولة الأكثر سلمية في العالم، وهو المركز الذي احتلته منذ عام 2008. وانضمت إليها في قمة المؤشر الدنمارك وأيرلندا ونيوزيلندا والنمسا.

تحتل المملكة المتحدة المرتبة 37 من بين الدول الأكثر سلمية، بانخفاض مركز واحد عن العام الماضي، كما حصلت على تصنيف "مرتفع" في "حالة السلام". ويتراوح المقياس من "مرتفع جدًا" إلى "منخفض جدًا".

وتعتبر الولايات المتحدة "منخفضة" على مقياس السلمية، وتجد نفسها في المركز 131 في القائمة، وهو نفس المركز الذي احتلته العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة "شهدت تدهوراً طفيفاً في السلمية خلال العام الماضي، وهو استمرار للاتجاه الذي بدأ في عام 2015، وأنه في حين أن الاضطرابات المدنية لم تعد المحرك الرئيسي، فإن الانخفاض كان ناجماً عن تدهور في الأمن العام، ويستخدم مؤشر السلام العالمي 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا، ويقيس حالة السلام عبر ثلاثة مجالات

وأشارت الاندبندنت الى ان التقرير تم إعداده قبل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر والنشاط البركانى المستمر فى أيسلندا، ويصف معهد الاقتصاد والسلام، ومقره في سيدني بأستراليا، نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية وغير ربحية.

ووفقا للتقرير، أخطر دول العالم 2023 بالترتيب هي، أفغانستان، اليمنـ سوريا، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، روسيا، أوكرانيا، الصومال، السودان والعراق.

الدول الأكثر سلما في 2023 بالترتيب هي، ايسلاند، الدنمارك، ايرلندا، نيوزيلندا، النمسا، سنغافورة، البرتغال، سلوفينيا، اليابان وسويسرا.