اليوم العالمى للكاجو.. تعرف على فوائده الصحية وموانع تناوله

كتبت فاطمة ياسر

فى اليوم العالمى للكاجو يرصد "اليوم السابع" أبرز وأهم فوائده الصحية، وفقا للتقارير المنشور عبر موقعى guardian وhealthline.

يعتبر الكاجو من أشهر أنواع المكسرات، وبالرغم من ثمنه المرتفع إلا أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لأنه يحتوى على الألياف، والبروتينات والدهون الصحية المهمة للجسم وعنصر الزنك، والعديد من الفيتامينات الأخرى التى لا غنى عنها، كفيتامين ب المهم لصحة أعصاب الجسم.

ومن أبرز الفوائد الصحية التى تحل على الجسم عند تناوله للكاجو، هى..

- يحافظ على صحة القلب وتنظيم نسبة الكوليسترول

يرجع احتواء الكاجو على نسبة جيدة من الدهون الصحية، لحماية الجسم من التعرض لجلطات القلب، وأيضا تناوله يقلل فرص التعرض للارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، وكل ذلك بسبب احتوائه على نسبة جيدة من الدهون الصحية وغير الضارة.

- يقوى الجهاز المناعى

نظرا لاحتوائه على نسبة جيدة من عنصر الزنك، فهذا يساعد فى تعزيز صحة الجسم، والحفاظ على تقوية المناعة.

- يقوى العظام ويحميها من الكسور

يحتوى الكاجو على نسبة من الكالسيوم والفسفور، فهذا يجعله قيمة غذائية رائعة لتقوية صحة العظام، وحمايتها من التعرض للهشاشة، والضعف في عظام الجسم.

- صحة الفم

نظرا لاحتواء الكاجو على نسبة عالية من عنصر الفسفور، فهذا يجعله يساهم بشكل ملحوظ فى الحفاظ على صحة الفم والأسنان، ويقلل فرص الإصابة بالتهابات اللثة، ومشاكل الاسنان المختلفة.

- يساعد فى إنقاص الوزن

يحتوى الكاجو على نسبة جيدة من البروتين والألياف، وهذا الأمر يجعلك تشعر بالشبع عند تناولك له، ولذا يساعد بشكل ملحوظ فى التخلص من الوزن الزائد.

أضرار الكاجو

وأكد التقرير أن من أشهر الأضرار التى يعانى منها البعض عند الإسراف فى تناول الكاجو هى الحساسية تجاه بعض المكسرات، فقد يسبب الكاجو ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، لذا إذا ظهر عليك حكة شديدة أو تورم فى أحد أماكن الجسم عليك توخى الحذر.