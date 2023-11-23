الهلال الأحمر الفلسطينى: الوقود نفد بمستشفيات غزة وهناك شح بالمستلزمات الطبية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لحوالي 50 يوما أدى لتدهور الوضع الإنسانى في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"نتمنى مع بداية الهدنة الإنسانية أن يكون هناك إعادة للحياة للمرافق الصحية والرعاية ألأولية والمستشفيات ليتسنى لنا تقديم الخدمات الصحية ".

وتابع الدكتور رائد النمس، :"لدينا مليون و700 ألف نازح وآلاف الجرحى يحتاجون الخدمات الصحية في ظل حصار قوات الاحتلال لأكثر من مستشفى وهو ما شكل خطورة بالغة على حياة المصابين ".

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الوقود نفد في مستشفيات قطاع غزة وهناك شح كبير في المستلزمات الطبية .