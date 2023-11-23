اليوم السابع
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النيابة الإدارية: غدا أخر مهلة للتقدم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 إلكترونيا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:30 م
النيابة الإدارية: غدا أخر مهلة للتقدم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 إلكترونيا النيابة الادارية -ارشيفية
كتب أمنية الموجى

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تنتهى غدا الجمعة المهلة التي حددتها هيئة النيابة الإدارية، لراغبين في للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة "التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية" من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة،  دفعة 2023.

وإتاحة النيابة الإدارية التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمى https://pro.apsys.app لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ويُشترط في المتقدم:

-أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

-توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

النيابة الادارية
النيابة الادارية

 







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