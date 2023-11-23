المصريين الأحرار بأسيوط يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

أسيوط -هيثم البدرى

عقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط مؤتمر جماهيري بمركز البدارى لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور جمال محمد إسماعيل عضو لجنة المصالحات بمركز البدارى والشيخ حسنى الفولى منسق بيت العائلة المصرية بمركز البدارى، ولفيف من القيادات الشعبية وعدد كبير من أهالي المركز والشخصيات العامة.

وقال محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار لقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إنه طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتكثيف الجهود ولقاءات مع المواطنين وتوعيتهم بالإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس السيسى تم تنفيذ عدد من المؤتمرات الشعبية دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وطالب محمد أبوعين خلال كلمته الجميع بالخروج يوم العاشر، والحادى عشر والثاني عشر من الشهر القادم للوقوف بجانب الدولة المصرية، وذلك بمنح صوتنا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لانه هو القادر على إدارة هذه المرحلة وخاصة ما تتعرض له مصر موخرا من مؤامرات آخرها دوره البارز في القضية الفلسطينية، وكيف يديرها بحكمة منقطعة النظير، مضيفا أن الرئيس السيسى رجل المرحلة ولديه العديد من الخبرات العسكرية والسياسية لإدراة هذه المرحلة.

وتناول ضيوف الموتمر دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في تطوير مصر، وإنشاء المشروعات القومية، وحياة كريمة ، والمبادرات الرئاسية في كافة المجالات