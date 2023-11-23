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المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي الصحة العالمية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:42 م
المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي الصحة العالمية الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه كان هناك تنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الصحة العالمية لخروج مدير مستشفى الشفاء وبعض الأطقم الطبية والمصابين من المستشفى التي تم محاصرتها واقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، وتم الموافقة وخرجت تلك القوائم الطبية والجرحى بوجود وفود من الأمم المتحدة.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات لبرنامج مساء دي أم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه مع وصول الحافلات للحاجز الذي أقمته قوات الاحتلال بين شمال قطاع غزة وجنوبه قام الاحتلال بتفتيش الحافلات والقبض على عدد من الأطقم الطبية بينهم محمد أبو سلمية بوجود وفود من الأمم المتحدة، موضحا أن اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي منظمة الصحة العالمية.
 
وتابع الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال لم يستطيع الإعلان عن أي دليل بوجود أسلحة في مجمع الشفاء الطبي ليكون باعتقال مدير المجمع الطبي وعدد من الأطقم الطبية ليكمل مسرحيته.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلية يريد أن يكمل فصل جديد من المسرحية الهزلية باعتقال مدير مستشفى الشفاء.






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