اليوم السابع
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى وفاة الأديب يعقوب الشارونى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:41 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى وفاة الأديب يعقوب الشارونى الأديب يعقوب الشارونى
كتب: محمد الأحمدى

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نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأديب يعقوب الشارونى، الذى رحل اليوم، عن عمر ناهز 92 عامًا بعد أن قدم روائع عديدة أثرى بها أدب الأطفال على مدار أكثر من ستة عقود.

وقدمت الكنيسة العزاء لأسرته ومحبيه وقرائه، مؤكده أن عمله وأثره باقيان فى عقول ونفوس كل من يطالع أدبه الخالد.  

ويعتبر يعقوب الشارونى أبرز رواد الكتابة للأطفال في مصر والعالم العربي وقد بلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتابًا، وحاز الكاتب الراحل على عدة جوائز في الكتابة للطفل منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية» والتي تسلمها من سيدة مصر الأولى.

وفي عام 2002 فاز نفس الكتاب بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهي جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، وهي واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.

رشح توفيق الحكيم يعقوب الشارونى عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال: «أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية» أبطال بلدنا «التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الاعلي للفنون والآداب"

 

وقالت الدكتورة سهير القلماوي في تقرير اللجنة التي منحت يعقوب الشارونى جائزة أحسن كاتب أطفال سنة 1981: «إن أسلوب الأستاذ يعقوب الشاروني، بالنسبة لما يجب أن يكون للأطفال، قد حقــّق آفاقــًا بعيدة المدى، سهولة وبساطة وتعليمًا. إنه أسلوب واضح المعالم، مُستجيب لكل ما نطمع فيه من حيث اللغة التي نخاطب بها الأطفال".

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

يعقوب الشارونى

رحيل يعقوب الشارونى



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