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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما الكنيسة الأرثوذكسية - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى يوم عيد الميلاد 7 يناير 2024، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد وبعدد من الطقوس الخاصة مثل سهرات كيهك والطقس المبهج فى التسابيح.

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.

واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة، حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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