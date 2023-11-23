القاهرة الإخبارية: 227 شهيدا برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

كتب سمير حسنى

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الضفة الغربية شهدت سقوط 227 شهيدا برصاص الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مراسلة القناة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية طالت 90 فلسطينيا.

في حين أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي.