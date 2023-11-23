اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: 227 شهيدا برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:24 ص
القاهرة الإخبارية: 227 شهيدا برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الضفة الغربية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الضفة الغربية شهدت سقوط 227 شهيدا برصاص الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مراسلة القناة، أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية طالت 90 فلسطينيا.

في حين أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 







الاحتلال الإسرائيلي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

اخبار غزة

الهدنة في غزة

الضفة الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة