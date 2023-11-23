الفلبين: 120 هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال قوى ضرب جنوبى البلاد

تسبب الزلزال القوى الذى ضرب جنوبى الفلبين الأسبوع الماضى فى حدوث مالايقل عن 120 هزة ارتدادية حتى اليوم /الخميس/.
وقال مدير معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس سى بى إن" - إن السكان لم يشعروا سوى بست هزات ارتدادية، حيث سجلت الأقوى بينهم 4.9 درجة على مقياس ريختر.
وكان الزلزال الذى ضرب جزيرة /مينداناو/ جنوبى البلاد يوم /الجمعة/ الماضى وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر قد أسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، كما ألحق أضرارًا بنحو 1700 منزل.
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