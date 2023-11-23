اليوم السابع
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العلاج الحر بالدقهلية توصى بغلق 10 منشآت طبية مخالفة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:54 م
العلاج الحر بالدقهلية توصى بغلق 10 منشآت طبية مخالفة منشآت طبية مخالفة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 140 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادة خاصة و16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 32 مركزا ومعملا من بينهم 9 مراكز ومعمل غير مرخص.

 

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 4 منشآت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 10 منشآت، وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

 

وأضاف فؤاد أنه تم فحص 9 شكاوى ومعاينة 18منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

 
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