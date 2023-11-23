السجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابى حاول تهريب مخدرات عن طريق البحر بمدينة أبوزنيمة

اصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الثانية" بحلستها اليوم الستار على قضية تهريب صفقة مخدرات عن طريق البحر بمدينة ابوزنيمة ومعاقبة ثلاث متهمين بالحبس المشدد 15سنة لكل منهم وغرامة 100الف حنية لكل منهم

تعود إلى يوم 25 أبريل الماضى، عندما وردت معلومات الى قوات حرس الحدود بمنطقة ابورديس ، تفيد عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لتحميل وتهريب كمية من المواد المخدرة من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربى لخليج السويس ، مستغلين قدرتهم على الهروب داخل البحر ،عن طريق استغلالهم لبعض الفلوكه الخاصة بالصيد ذات الماتور الواحد ، تم صدور اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين ومايحوزوة من مواد مخدرة .

وعلى الفور تم إعداد مأمورية مشتركة ضمت مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بابوزنيمة مع وحدة حرس الحدود المتمركزة بمدينة أبو زنيمة لضبط المتهمين .

وتمكن رجال حرس الحدود من ضبط 5فلوكه صغيرة بها ثلاث اشخاص، وهم ا. س. ع. مقيم ابوصويرة برأس سدر 21سنه ، وص. غ. ا.ع ،27سنة مقيم شلاتين البحر الاحمر ،و م.خ .غ ، 20سنة مقيم مركز فايد الإسماعيلية ، وبحوزتهم داخل الفلوكة 7150قطعة مستطيلة الشكل، مخدر الحشيش ، و148لفتفة نبات عشبى جاف اخضر اللون لنبات الهيدرو المخدر ، و52لفافة كبيرة الحجم ، يشتبه فى كونها لمخدر الأفيون ، و10كيلوجرام بذور لنبات الهيدرو المخدر .

وبمواجهة المتهمين الثلاثة اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التهربب والاتجار بها، وكانوا مجهزين ومعدين للتهريب من مدينة ابوزنيمة إلى بعض التجار بالساحل الغربى بخليج السويس ، وأنهم استغلوا الفلوكة الصغيرة ماركت ياماها بس زى 40حصان ذات الماتور الواحد ، والمعروفة بفلوكة صيد ، مع ارتداء زى الصيادين لعدم الشك فيهم، وتوصيل الكمية دون أى معوقات مقابل مبلغ مالى كبير ، وأنهم لم يتخيلوا أن أعين رجال حرس الحدود ترصد نشاطهم الاجرامى .

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 358جنايات ابوزنيمة لسنة 2023، وبعرض المتهمين على نيابة راس سدر ، أمر وكيل النائب العام حبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، و ارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من نوع كل صنف مضبوط .

وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء، قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1065لسنة 2023كلى جنوب سيناء .

وتم تحديد موعد لجلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين والتى أصدرت حكمها المتقدم بالحبس المشدد 15سنة لكل منهم وغرامة 100الف جنية .ومصادرة المخدر المضبوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس محكمة الجنايات "الدائرة الثانيه" ، والمستثارين أحمد سرى الجمل، ومصطفى رشاد محمود ، ومحمد سعد الجنيدي ، وبحضور اسلام حمادى وكيل النيابة و محمد رشاد ورامى سليم امين سر الجلسة .