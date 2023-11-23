اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: تاريخ كفاح مصر مقرون بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:16 م
الرئيس السيسى: تاريخ كفاح مصر مقرون بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وإمراة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين، منذ اللحظة الأولى أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريا ت الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة وقد وتشكلت خلية إدارة الازمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية تابعت عملها بنفسى وعلى مدار الساعة.

وتابع، قد كان قراري حاسما وهو ذات قرار مصر دولة وشعبا بان نكون في طليعة المساعدين للأشقاء في فلسطين وفى ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ في ضمير أمتنا وضميرها فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود، وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

 

 







كلمة السيسي اليوم

كلمة الرئيس السيسي اليوم

كلمة الرئيس السيسي اليوم مباشر

تحيا مصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤتمر السيسي اليوم

مؤتمر تحيا مصر

حملة السيسي

ستاد القاهره

استاد القاهرة

مؤتمر ستاد القاهرة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة