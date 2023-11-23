الرئيس السيسى: تاريخ كفاح مصر مقرون بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وإمراة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين، منذ اللحظة الأولى أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريا ت الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة وقد وتشكلت خلية إدارة الازمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية تابعت عملها بنفسى وعلى مدار الساعة.

وتابع، قد كان قراري حاسما وهو ذات قرار مصر دولة وشعبا بان نكون في طليعة المساعدين للأشقاء في فلسطين وفى ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ في ضمير أمتنا وضميرها فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود، وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.