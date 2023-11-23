الأرصاد: طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.