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شبورة ونشاط رياح وطقس بارد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية حتى الاثنين

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:46 ص
شبورة ونشاط رياح وطقس بارد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية حتى الاثنين الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، وانخفاض بدرجات الحرارة ليلا ، حيث متوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 

- الأربعاء 22 نوفمبر :

شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- الخميس 23 نوفمبر و الجمعة 24 نوفمبر :

شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- السبت 25 نوفمبر : 

شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

- الأحد 26 نوفمبر والاثنين 27 نوفمبر : 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
 
 






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