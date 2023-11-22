شبورة ونشاط رياح وطقس بارد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية حتى الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، وانخفاض بدرجات الحرارة ليلا ، حيث متوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى:
- الأربعاء 22 نوفمبر :شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- الخميس 23 نوفمبر و الجمعة 24 نوفمبر :شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- السبت 25 نوفمبر :شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.
- الأحد 26 نوفمبر والاثنين 27 نوفمبر :أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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