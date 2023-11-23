اعرف أوراق استخراج تصريح بالحفر من المراكز التكنولوجية لتوصيل المرافق لعقار

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تتيح الخدمة بشرط تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة.

-يقوم صاحب الخدمة بملئ النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، وتشمل:

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

3-رسم كروكي عن المرفق (كهرباء – مياه – غاز).

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.