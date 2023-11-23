اعترافات حارس عقار سرق شقة بالحدائق: استغليت ثقة مالكها ونسخت المفتاح

كتب سليم على

أدلى حارس عقار أمام جهات التحقيق بالقاهرة، باعترافات تفصيلية بتورطه وأخر "عنصر إجرامى" فى سرقة شقة من منطقة الحدائق بأسلوب المغافلة، مستغلا معرفته بمالك شقة وثقته فيه ونسخ مفتاح الشقة وسرق محتوياتها وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن حارس العقار والمتهم الآخر سرقا مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة من المجنى عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.



عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.