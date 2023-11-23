استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم /الخميس/، استشهاد الطفل محمد فؤاد عديلى (12 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحى صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عديلى فى صدره، نقل إثرها إلى المستشفى فى حالة خطيرة، ليعلن لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.