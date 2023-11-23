استشارى يوضح عادات تؤثر على مفعول حقن الأنسولين.. التدخين أبرزها

أكد الدكتور رائف بطرس، استشارى الباطنة والسكر والغدد الصماء فى كلية طب جامعة عين شمس، أن مريض السكر الذى يخضع لحقن الأنسولين المسئولة عن تحسين مستويات نسبة السكر فى الدم، يجب أن يتبع بعض الشروط للحفاظ على مفعول حقن الأنسولين والاستفادة بها لتنظيم نسبة السكر فى الدم.

وأضاف استشارى السكر أن هناك أيضا بعض الممارسات الخاطئة التى تبطل أو تقلل فعالية الأنسولين لمريض السكر، ومنها..

- عدم أخذ جرعة الأنسولين فى موعدها

عندما يغفل مريض السكر عن أخذ جرعة الأنسولين التى يحددها الطبيب، يمكن أن يحدث اضطرابات فى مستويات السكر بالدم، لذا يجب تحديد موعد للجرعة والاهتمام به.

- عدم الاهتمام بتناول الطعام الصحى

مريض السكر يحتاج بشكل ملحوظ إلى نظام غذائى صحى غنى بجميع العناصر الغذائية، لكنه قليل الدهون والسكريات، وعندما يتخطى وجباته وأخذ العلاجات التى يحددها الطبيب أى الأنسولين يتسبب فى التعرض لانخفاض شديد فى مستويات السكر بالدم، لذا عليك تحديد مواعيد وجباتك اليومية.

- السكريات

من أهم الممنوعات ويجب تناولها بشروط لمريض السكر، لأنها تعرضه لارتفاع نسبة السكر بالدم وبشكل سريع، ولذا عليك تناول الأطعمة الصحية الخالية من السكريات كالخضراوات والفواكه والبروتين خالى الدهون، والهدف تنظيم نسبة السكر بالدم.

- التدخين

يتسبب التدخين فى حدوث خلل فى تحديد نسبة الأنسولين التى يجب على المريض أخذها، ويعرضه لمقاومة الأنسولين، وعدم فاعليته، لذا على مريض السكر الإقلاع عن هذه العادة السيئة لتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية.