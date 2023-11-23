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إسبانيا: نؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:20 ص
إسبانيا: نؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب وزير خارجية اسبانيا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الخارجية الإسبانية، تأييدها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت إيونى بيلارا، وزيرة الشئون الاجتماعية وزعيمة حزب بوديموس اليسارى فى إسبانيا شاركت فى المسيرة الاحتجاجية ضد الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة، والتى بدأت من السفارة الإسرائيلية فى مدريد وانتهت عند السفارة الأمريكية.

وقالت بيلارا للصحفيين إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة هي "إبادة جماعية مخططة"، مضيفة "يتعين على الحكومتين الإسبانية والأوروبية اتخاذ احتياطات عاجلة للغاية حتى تتوقف إسرائيل عن قمع الشعب الفلسطيني"، ودعت بلارا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإعلان وقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت صحيفة "الموندو" الإسبانية .

وذكرت بيلارا أن "الإجراء الأول الذي يجب أن تتخذه حكومة إسبانيا الجديدة هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل والانضمام إلى تحالف الدول بقيادة جنوب أفريقيا الذي يحاول تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.







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