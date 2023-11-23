أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدا بقرية تيده بسيدى سالم غدا

تشهد قرية تيدة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظ كفر الشيخ، افتتاح مديرية الأوقاف، مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة، ضمن 23 مسجدًا تفتتحها الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 18 مسجدًا جديدًا، و5 صيانة وتطوير.

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح مسجد عزت عامر بقرية تيدة التابعة لمركز سيدي سالم، غداً الجمعة، بمشاركة قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأضاف بسيوني، أن خطبة الجمعة غداً، ستكون بعنوان «القوة والثبات في مواجهة التحديات»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.